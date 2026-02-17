Săriturile cu schiurile, spectaculoase la Milano-Cortina: Austria a luat aurul la super echipe. România, ultimul loc!

Austria a câştigat medaliile de aur la super echipe, în concursul de sărituri cu schiurile, luni seara, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, după ce manşa finală a fost anulată din cauza ninsorii abundente.

Stephan Embacher şi Jan Hoerl au adus titlul olimpic unei ţări cu o bogată tradiţie în acest sport, cu un total de 568,7 puncte. Potrivit Agerpres, Hoerl a avut sărituri de 137,5 m şi 128 metri, iar Embacher de 132 m şi 139 m.

Hoerl a făcut parte din echipa Austriei care a câştigat aurul olimpic la Beijing, în 2022, dar competiţia a avut un format diferit.