Săriturile cu schiurile, spectaculoase la Milano-Cortina: Austria a luat aurul la super echipe. România, ultimul loc!

Alexandru Hațieganu
Concursul dramatic din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă le-a tăiat răsuflarea spectatorilor.

Austria a câştigat medaliile de aur la super echipe, în concursul de sărituri cu schiurile, luni seara, la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, după ce manşa finală a fost anulată din cauza ninsorii abundente.

Stephan Embacher şi Jan Hoerl au adus titlul olimpic unei ţări cu o bogată tradiţie în acest sport, cu un total de 568,7 puncte. Potrivit Agerpres, Hoerl a avut sărituri de 137,5 m şi 128 metri, iar Embacher de 132 m şi 139 m.

Hoerl a făcut parte din echipa Austriei care a câştigat aurul olimpic la Beijing, în 2022, dar competiţia a avut un format diferit.

Pe locul secund s-a clasat Polonia (Pawel Wasek, Kacper Tomasiak), cu 547,3 puncte, podiumul fiind completat de Norvegia (Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal), cu 538 de puncte.

Germania, care a luat bronzul la JO 2022, s-a clasat pe locul al patrulea.

Manşa finală a fost întreruptă din cauza ninsorii când mai erau şase sărituri care se pregăteau să intre în concurs. Oficialii au luat decizia de a anulat manşa şi de a declara finale rezultatele din manşa secundă de la Predazzo.

România a ocupat locul 17 (ultimul), după prima manşă, cu 182,1 puncte, Daniel Cacina totalizând 102 puncte (117,5 m), iar Mihnea Spulber, 80,1 puncte (106 m).

