Tătălui lui Lindsey Vonn, verdict clar: „Acesta este sfârșitul carierei sale”

Sportiva de 41 de ani s-a accidentat grav la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Lindsey Vonn a suferit o fractură a tibiei și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul, după intervenția echipajului special.

Schioara a riscat enorm în momentul în care a decis să participe, în urma unei rupturi a ligamentului încrucișat.

Tatăl ei, Alan Kildow, și el fost schior, a vorbit despre situația lui Lindsey Vonn și s-a pronunțat clar. Fostul sportiv este de părere că accidentarea recuperarea grea care urmează pentru americancă i-au încheiat cariera acesteia.

„Are 41 de ani și acesta este sfârșitul carierei sale! Nu vor mai exista competiții de schi pentru Lindsey Vonn, atât timp cât eu voi avea ceva de spus în această privință

Este o persoană foarte puternică. Cunoaște durerea fizică și înțelege circumstanțele în care se află. Și este capabilă să facă față. Mai bine decât mă așteptam. Este o persoană foarte, foarte puternică. Și de aceea cred că se descurcă foarte bine. Are pe cineva cu ea sau mai multe persoane cu ea tot timpul. Vom avea oameni alături de ea cât timp va fi aici.

În primul rând, șocul și groaza întregii situații, să vezi o astfel de căzătură. Poate fi dramatic și traumatizant. Ești pur și simplu îngrozit de ceea ce provoacă astfel de căzături. Poți intra în șoc emoțional, psihologic.

Pentru că este greu să accepți pur și simplu ce s-a întâmplat. Dar ea este bine îngrijită. Comitetul Olimpic American și Federația de Schi din SUA au un medic foarte, foarte bun și ea este foarte bine îngrijită aici, în Italia”, a declarat luni tatăl sportivei, potrivit AP.