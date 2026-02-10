Tătălui lui Lindsey Vonn, verdict clar: „Acesta este sfârșitul carierei sale”
Sportiva de 41 de ani s-a accidentat grav la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. Lindsey Vonn a suferit o fractură a tibiei și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul, după intervenția echipajului special.
Schioara a riscat enorm în momentul în care a decis să participe, în urma unei rupturi a ligamentului încrucișat.
Tatăl ei, Alan Kildow, și el fost schior, a vorbit despre situația lui Lindsey Vonn și s-a pronunțat clar. Fostul sportiv este de părere că accidentarea recuperarea grea care urmează pentru americancă i-au încheiat cariera acesteia.
„Are 41 de ani și acesta este sfârșitul carierei sale! Nu vor mai exista competiții de schi pentru Lindsey Vonn, atât timp cât eu voi avea ceva de spus în această privință
Este o persoană foarte puternică. Cunoaște durerea fizică și înțelege circumstanțele în care se află. Și este capabilă să facă față. Mai bine decât mă așteptam. Este o persoană foarte, foarte puternică. Și de aceea cred că se descurcă foarte bine. Are pe cineva cu ea sau mai multe persoane cu ea tot timpul. Vom avea oameni alături de ea cât timp va fi aici.
În primul rând, șocul și groaza întregii situații, să vezi o astfel de căzătură. Poate fi dramatic și traumatizant. Ești pur și simplu îngrozit de ceea ce provoacă astfel de căzături. Poți intra în șoc emoțional, psihologic.
Pentru că este greu să accepți pur și simplu ce s-a întâmplat. Dar ea este bine îngrijită. Comitetul Olimpic American și Federația de Schi din SUA au un medic foarte, foarte bun și ea este foarte bine îngrijită aici, în Italia”, a declarat luni tatăl sportivei, potrivit AP.
Reacția lui Lindsey Vonn, după accidentarea terifiantă
Marea schioare americană Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoţionant în social media, după căzătura de duminică, de la Jocurile Olimpice. Vonn spune că nu regretă că a încercat şi spune că singurul eşec în viaţă este să nu încerci.
”Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat aşa cum am dorit. Nu a fost un final de poveste sau o poveste de basm, a fost pur şi simplu viaţa. Am îndrăznit să visez şi am muncit din greu pentru a-l realiza. Pentru că în schiul alpin, diferenţa dintre o linie strategică şi o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri. Eram pur şi simplu cu 12 centimetri prea strâns pe linia de start când braţul meu drept s-a agăţat în interiorul porţii de start, răsucindu-mă şi provocând accidentul. Ligamentul încrucişat anterior şi accidentările mele anterioare nu au avut nicio legătură cu accidentul.
Din păcate, am suferit o fractură complexă de tibie, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenţii chirurgicale pentru a fi reparată corect.Deşi ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi, în ciuda durerii fizice intense pe care a provocat-o, nu am regrete. Să stau ieri la poarta de start a fost un sentiment incredibil pe care nu-l voi uita niciodată. Ştiind că am stat acolo având o şansă să câştig a fost o victorie în sine.
De asemenea, ştiam că cursele reprezintă un risc. Au fost şi vor fi întotdeauna un sport incredibil de periculos. Şi, similar cu schiurile de start, ne asumăm riscuri în viaţă. Visăm. Iubim. Sărim. Şi uneori cădem. Uneori inimile noastre sunt frânte. Uneori nu ne îndeplinim visele pe care ştim că le-am putea avea. Dar aceasta este şi frumuseţea vieţii; putem încerca. Am încercat. Am visat. Am sărit. Sper că, dacă reţineţi ceva din călătoria mea, este că aveţi cu toţii curajul să îndrăzniţi mult. Viaţa este prea scurtă ca să nu vă asumaţi riscuri. Pentru că singurul eşec în viaţă este să nu încercaţi. Cred în voi, aşa cum aţi crezut în mine”, a fost mesajul postat de Lindsey Vonn în social media.
News.ro