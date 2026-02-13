Lindsey Vonn va fi supusă, sâmbătă, unei noi intervenţii chirurgicale la piciorul stâng fracturat, la spitalul italian unde este internată.

Vonn a postat, vineri, un mesaj video pe Instagram, după accidentul teribil suferit în cursa olimpică de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

„Bună, dragilor, voiam doar să vă dau câteva veşti şi să mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis flori şi scrisori. A fost, pur şi simplu, uimitor şi m-a ajutat foarte mult. Au fost câteva zile destul de grele aici, la spital. În sfârşit, mă simt mai mult eu însămi. Am un drum lung, lung de parcurs. Mâine, voi avea o altă operaţie şi sper că va decurge bine, iar apoi voi putea să plec şi să mă întorc acasă, moment în care voi avea nevoie de o altă operaţie. Încă nu ştiu exact ce implică asta, dar cam asta este situaţia mea în acest moment”, a anunțat Vonn.