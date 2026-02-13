VIDEO Anunțul devastator făcut de Lindsey Vonn: de câte operații mai are nevoie

Anunțul devastator făcut de Lindsey Vonn: de câte operații mai are nevoie Jocurile Olimpice
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 41 de ani, marea schioare americană trece printr-o experiență infernală.

TAGS:
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn va fi supusă, sâmbătă, unei noi intervenţii chirurgicale la piciorul stâng fracturat, la spitalul italian unde este internată.

Vonn a postat, vineri, un mesaj video pe Instagram, după accidentul teribil suferit în cursa olimpică de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.

Bună, dragilor, voiam doar să vă dau câteva veşti şi să mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis flori şi scrisori. A fost, pur şi simplu, uimitor şi m-a ajutat foarte mult. Au fost câteva zile destul de grele aici, la spital. În sfârşit, mă simt mai mult eu însămi. Am un drum lung, lung de parcurs. Mâine, voi avea o altă operaţie şi sper că va decurge bine, iar apoi voi putea să plec şi să mă întorc acasă, moment în care voi avea nevoie de o altă operaţie. Încă nu ştiu exact ce implică asta, dar cam asta este situaţia mea în acest moment”, a anunțat Vonn.

Vonn este internată într-un spital din Treviso, potrivit news.ro.

Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit un accident la 13 secunde după startul cursei de duminică şi a fost transportată cu elicopterul de pe pârtie. Marţi seară, celebra schioare americană a declarat că a suferit o „fractură complexă a tibiei, care este stabilă în prezent, dar va necesita mai multe operaţii pentru a fi reparată corespunzător”.

Ea a declarat miercuri că a suferit o a treia operaţie „reuşită”.

Cu nouă zile înainte de accidentul de duminică, Vonn şi-a rupt ligamentul încrucişat anterior al genunchiului stâng într-un alt accident. Chiar şi înainte de asta, toate privirile erau îndreptate spre ea, ca pe o poveste cu final fericit în perspectiva Jocurilor Olimpice, după revenirea sa după aproape şase ani de retragere.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Tatăl lui Lindsey Vonn, verdict dur după accidentarea oribilă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Adevărul dureros din spatele accidentării horror a lui Lindsey Vonn: „Teribil!“
Adevărul dureros din spatele accidentării horror a lui Lindsey Vonn: „Teribil!“
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: ”Nici nu a fost fault!”
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: ”Nici nu a fost fault!”
Hull City - Chelsea 0-1, ACUM, LIVE pe VOYO. Pedro Neto deschide scorul!
Hull City - Chelsea 0-1, ACUM, LIVE pe VOYO. Pedro Neto deschide scorul!
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

„Mi-e și rușine să zic!” Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea din Cupă: „Nu mai e fotbalist”

„Mi-e și rușine să zic!” Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea din Cupă: „Nu mai e fotbalist”

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

S-au stabilit sferturile Cupei României: meci de foc pentru Universitatea Craiova!

S-au stabilit sferturile Cupei României: meci de foc pentru Universitatea Craiova!

FCSB a pierdut un om de bază: „Nu mai poate!“

FCSB a pierdut un om de bază: „Nu mai poate!“



Recomandarile redactiei
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! Merită bătuți și călcați în picioare”
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
Petrolul – FC Argeș, fază de Dosarele X: explicația unei decizii șocante
Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz
Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz
Monaco - Nantes 3-0, ACUM pe VOYO. PSG a pierdut cu Rennes
Monaco - Nantes 3-0, ACUM pe VOYO. PSG a pierdut cu Rennes
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1 
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!