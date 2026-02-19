Jocurile de Iarnă 2026 se văd pe VOYO. „Program disponibil in VOYO prin retransmisia integrala si nealterata a canalelor TVR conform regulilor must-carry”.

Patinatorii, recompensați regește după Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Guvernul Georgiei a anunţat miercuri că va acorda suma de 500.000 de lari (aproximativ 187.000 de dolari) patinatorilor artistici georgieni care au cucerit prima medalie din istoria ţării lor la Jocurile Olimpice de iarnă, informează EFE.

Anastasiia Metelkina şi Luka Berulava, campionii europeni, au cucerit medalia de argint la JO 2026 în proba de perechi, cu 221,75 de puncte, titlul olimpic revenind cuplului japonez Miuru Riku/Kihara Ryuichi, cu 231,24 puncte.

"Aceasta este o victorie istorică pentru ţara noastră", a declarat prim-ministrul georgian Irakli Kobahidze.

Premierul a adăugat că acesta este motivul pentru care autorităţile au decis să acorde 500.000 de lari fiecăruia dintre cei doi sportivi şi nu perechii, aşa cum era prevăzut iniţial.

Georgia, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994, a fost reprezentată la ediţia de la Milano-Cortina de opt sportivi: şase patinatori artistici şi doi schiori alpini.