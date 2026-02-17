Performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026! Guentin Fillon Maillet a făcut istorie

Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, victorios cu ştafeta masculină 4x7,5 km, a egalat marţi recordul de medalii stabilit de sportivii francezi la Jocurile Olimpice, de iarnă sau de vară, el ajungând la opt medalii, informează site-ul eurosport.fr.

Cu această a opta medalie, Quentin Fillon Maillet li s-a alăturat marţi lui Philippe Cattiau şi Roger Ducret, doi scrimeri din anii 1920 şi 1930, în vârful ierarhiei celor mai titraţi sportivi francezi din istoria Jocurilor Olimpice, de iarnă şi de vară la un loc.

În palmaresul său impresionant, Fillon Maillet are tot atâtea medalii individuale câte medalii la ştafetă. Dar, cu cinci titluri olimpice, el este la egalitate cu judoka Teddy Riner şi la doar o lungime în spatele fostului biatlonist Martin Fourcade. Vineri, el l-ar putea egala la acest capitol pe Martin Fourcade dacă se va impune la start grupat, singura probă pe care nu a câştigat-o niciodată la Jocurile Olimpice.

Agerpres