Lisa Vittozzi a cucerit prima medalie de aur pentru biatlonul italian la Jocurile Olimpice de iarnă, duminică, în proba feminină de urmărire (10 km), în faţa propriilor susţinători, la Anterselva/Antholz, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Italianca Lisa Vittozzi le-a depășit pe nordicele Maren Kirkeeide și Suvi Minkkinen

Vittozzi s-a impus cu timpul de 30 min 11 sec 8/10, profitând de cele două tururi de penalizare din ultima sesiune de tir pe care a trebuit să le efectueze liderul norvegian al cursei Maren Kirkeeide, campioana de la sprint.

Scandinava s-a mulţumit cu argintul, încheind la 28 sec 8/10, în timp ce bronzul a revenit finlandezei Suvi Minkkinen, la 34 sec 3/10.

Lou Jeanmonnot, lider în Cupa Mondială, a ratat podiumul

Liderul Cupei Mondiale, franţuzoaica Lou Jeanmonnot, s-a clasat pe locul al patrulea, în timp ce germanca Franziska Preuss a fost în cursa pentru o medalie până la ultima sesiune de tir, dar a încheiat pe şase.

Vittozzi care a cucerit Marele Glob de Cristal al Cupei Mondiale şi titlul mondial la 15 km individual în 2024, a luat un an de pauză în 2025, din cauza unor probleme la spate.

Românca Anastasia Tolmacheva a încheiat pe locul 56

Ea a revenit în acest sezon şi a scris istorie pentru Italia duminică, după argintul de la ştafetă mixtă de săptămâna trecută şi bronzul din aceeaşi probă la JO 2018.

Sportiva română de origine rusă Anastasia Tolmacheva s-a clasat pe locul 56, la 6 min 01 sec 6/10, cu trei tururi de penalizare.