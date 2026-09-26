Orașul care va candida pentru JO din 2036, 2040 sau 2044

DOSB a avut de ales dintre două candidaturi, a oraşului München şi a zonei Köln/Rin-Ruhr, oprindu-se asupra oraşului care a mai găzduit Jocurile Olimpice în anul 1972.

Semn al implicării la cel mai înalt nivel al guvernului, anunţul a fost făcut de Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Republicii, la Baden-Baden, în prezenţa lui Thomas Bach, fostul preşedinte al CIO.

Candidatura oraşului Munchen este centrată în special în jurul Parcului Olimpic din nordul oraşului, o moştenire a Jocurilor din 1972, aflată într-o renovare extinsă timp de mai mulţi ani. Centrul oraşului şi restul zonei metropolitane Munchen sunt, de asemenea, puternic implicate în proiect.

În toamna anului 2025, oraşul München a organizat o consultare publică, care a obţinut un sprijin larg (66,4% cu o prezenţă la vot de 42%), în timp ce două dintre cele trei candidaturi olimpice germane anterioare (Munchen 2022 pentru Jocurile de iarnă şi Hamburg 2024 pentru Jocurile de vară) fuseseră zădărnicite de referendumuri.

La sfârşitul anului 2028, CIO va desemna apoi una sau mai multe "gazde preferate", care vor trebui să ofere o serie de garanţii înainte de a se lua o decizie finală, undeva la mijlocul anului 2029.

Este pentru a opta oară când Germania îşi depune candidatura la organizarea unei ediţii de Jocurilor Olimpice de vară, după ediţia München 1972,, ultima desfăşurată pe teritoriul german, şi marcată însă de teribilul atentat terorist asupra delegaţiei israeliene, în Satul Olimpic.

Celelalte două ediţii ale Jocurilor Olimpice desfăşurate pe teritoriul german datează din 1936, când Garmisch-Partenkirchen a organizat ediţia hivernală, iar Berlin a găzduit Jocurile de vară, scrie News.ro.