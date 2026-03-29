Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a felicitat Comitetul Olimpic Rus cu ocazia împlinirii a 115 ani de existenţă şi a declarat că Rusia este deschisă posibilităţii de a găzdui Jocurile Olimpice în viitor.

„Dragi prieteni! Vă felicit cu ocazia celei de-a 115-a aniversări a Comitetului Olimpic Rus.

Aş dori să menţionez că ţara noastră s-a numărat printre fondatorii Comitetului Olimpic Internaţional şi, începând din 1900, a participat la Jocurile Olimpice reluate şi le-a găzduit de două ori — în 1980 la Moscova şi în 2014 la Soci. De fiecare dată la cel mai înalt nivel organizaţional şi creativ, fapt recunoscut de CIO”, a precizat preşedintele rus.

„Aş dori să subliniez că Rusia este deschisă să găzduiască Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă în viitor şi este pregătită să contribuie la salvarea idealurilor autentice ale olimpismului”, a adăugat Putin, citat de news.ro.

Susținere pentru Rusia înaintea Jocurilor Olimpice

Luna trecută, preşedintele Federaţiei internaţionale de hochei pe gheaţă (IIHF), Luc Tardif, a declarat, într-un interviu pentru agenţia TASS, că îşi doreşte ca situaţia globală să se îmbunătăţească suficient pentru a permite echipei naţionale a Rusiei să ia parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030 din Franţa, conform portalului Inside the Games.

Tardif a indicat din nou Jocurile Olimpice din 2030 din Alpii Francezi ca un posibil punct de revenire pentru echipele excluse de la participarea la competiţiile internaţionale după declanşarea războiului din Ucraina.

Şeful IIHF a recunoscut că actuala situaţie obturează orice astfel de posibilitate, dar lasă deschisă oportunitatea pe termen mediu.

''Este mult timp până în 2030 şi eu sper că până atunci lucrurile vor fi mai bine'', a spus el atunci când a fost întrebat despre potenţiala participare a echipei naţionale a Rusiei la Jocurile de pe tărâm francez care se vor desfăşura în perioada 1-17 februarie 2030.

În februarie 2022, federaţia internaţională a suspendat echipele naţionale ale Rusiei şi ale Belarusului din toate competiţiile, la nivel de seniori, dar şi la nivel de competiţii de club.