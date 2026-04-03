Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, cele mai curate

Este prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, după cea din 1998 din Japonia, la care nu s-a înregistrat niciun rezultat pozitiv la testele antidoping efectuate pe durata evenimentului.

În anii care au urmat Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, 31 de medalii au fost retrase, iar alte 46 au fost redistribuite din cauza rezultatelor pozitive la testele antidoping.

Raportul McLaren, comandat de Agenţia Mondială Antidoping (WADA), a constatat ulterior că Rusia a derulat un program de dopaj susţinut de stat între 2011 şi 2015 – o perioadă care a cuprins Jocurile Olimpice de vară din 2012 şi Jocurile Olimpice de iarnă din 2014.

Faptul că nu s-au înregistrat încă rezultate pozitive nu înseamnă că nu ar putea apărea unul în viitor

Probele prelevate de la sportivi sunt păstrate timp de 10 ani pentru a permite efectuarea de teste retrospective odată cu apariţia unor noi tehnici.

Asta înseamnă că ar putea fi prematur să descriem aceste Jocuri ca fiind cele mai „curate”.

Creşterea numărului de teste efectuate înaintea Jocurilor dă roade

Unul dintre motivele scăderii numărului de rezultate pozitive este creşterea semnificativă a numărului de teste efectuate în perioada premergătoare marilor evenimente.

Agenţia Internaţională de Testare a confirmat că 92% dintre participanţi au fost testaţi cel puţin o dată în cele şase luni înainte de începerea Jocurilor de la Milano-Cortina, directorul general Benjamin Cohen descriind acest lucru ca fiind „cel mai amplu program pe care l-am implementat vreodată”.

Testarea pre-Jocuri a identificat, de asemenea, un presupus rezultat pozitiv.

Italianca Rebecca Passler (biatlon) a fost suspendată provizoriu de agenţia antidoping a ţării sale după ce a fost testată pozitiv pentru „metabolitul bis al letrozolului, metanol” pe 2 februarie – cu doar patru zile înainte de începerea Jocurilor.

Letrozolul este un medicament utilizat pentru scăderea nivelului de estrogen şi este folosit frecvent în tratamentul cancerului de sân.

Passler a contestat suspendarea şi a primit undă verde pentru a concura la Jocuri. Wada a declarat că decizia este provizorie, urmând ca agenţia antidoping din Italia (NADO) să stabilească o audiere la o dată ulterioară.

„Obişnuiam să testăm sportivii doar atunci când ajungeau la Jocurile Olimpice. Astăzi, sistemul este complet diferit”, a declarat Cohen pentru BBC Sport.

„Monitorizăm sportivii pe o perioadă mult mai lungă – de fapt, în perioada cea mai sensibilă, când sportivii vor să se califice pentru Jocurile Olimpice.”

„Acest lucru nu se făcea acum 20 de ani. Acum, cred că sportivii ştiu acest lucru şi cred că acesta este şi motivul pentru care vedem din ce în ce mai puţine cazuri de dopaj pozitiv în timpul Jocurilor Olimpice.”, scrie News.ro.