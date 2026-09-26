FC Argeş a anunţat, vineri, că şi-a întărit atacul cu fotbalistul senegalez Mamadou Mendy.

Născut în 4 octombrie 1998, la Guédiawaye, în Senegal, Mamadou Mendy are 1,85 m şi evoluează cu precădere în banda stângă a atacului. Polivalenţa sa îi permite să joace şi ca extremă dreaptă sau atacant central.

Mendy Mamadou a semnat cu FC Argeș

Mendy şi-a început formarea la SPES Academy, în ţara natală, unde a evoluat şi pentru Guédiawaye FC, înainte de a face pasul către fotbalul european. În februarie 2018 a ajuns în Muntenegru, la Mladost Podgorica, formaţie cunoscută ulterior drept OFK Titograd. Chiar în primul sezon a cucerit Cupa Muntenegrului, ediţia 2017–18. În tricoul formaţiei din Podgorica a bifat şi două apariţii în preliminariile UEFA Europa League, în sezonul 2019–20.

Parcursul său în prima ligă muntenegreană a continuat la Jezero şi Petrovac. La ultima dintre acestea s-a remarcat în sezonul 2022–23, încheiat cu 10 goluri în 32 de meciuri de campionat. După cinci ani petrecuţi în Muntenegru, Mendy a făcut pasul către fotbalul turc.

În vara anului 2023 a semnat cu İstanbulspor, alături de care a evoluat în Süper Lig. În sezonul 2023–24 a adunat 32 de apariţii şi două goluri în primul eşalon al Turciei. În sezonul 2024–25, senegalezul a fost împrumutat la Sakaryaspor, unde a înregistrat 31 de apariţii şi 10 goluri în TFF 1. Lig, al doilea eşalon al fotbalului turc.

Revenit la İstanbulspor, Mendy a încheiat sezonul 2025–26 cu 30 de apariţii şi două goluri în campionat, la care s-au adăugat trei meciuri şi două reuşite în Cupa Turciei. În total, a strâns 33 de apariţii şi patru goluri în cele două competiţii.