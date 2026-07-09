GALERIE FOTO Se opune revenirii rușilor la JO: ”Nu sunt de acord cu decizia asta! Este îngrozitor”

Se opune revenirii rușilor la JO: ”Nu sunt de acord cu decizia asta! Este îngrozitor” Tenis
SPORT.RO
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Marta Kostyuk, declarații dure.

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Marta KostyukJo
Din articol

Jucătoarea ucraineană Marta Kostyuk a criticat, la Wimbledon, decizia Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a ridica anumite restricţii impuse sportivilor ruşi.

Se opune revenirii rușilor la JO: ”Nu sunt de acord cu decizia asta! Este îngrozitor”

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Foto: Instagram Marta Kostyuk

"Este îngrozitor. Cred că suntem foarte, foarte departe de spiritul fair-play pentru toate ţările implicate, nu doar pentru Ucraina", a declarat jucătoarea ucraineană într-o conferinţă de presă.

"Nu sunt deloc de acord cu această decizie. Dar am impresia că multe persoane şi-au exprimat părerea cu privire la această chestiune.

Evident, nici ei nu sunt de acord. Nu cred că se va schimba ceva", a adăugat ea.

"Vreau doar să intru pe teren şi, sper, să o înving pe fiecare rusoaică cu care mă voi confrunta la Jocurile Olimpice, şi atât".

"Luni, au distrus patru străzi cu blocuri de locuinţe. S-a întâmplat la aproximativ cinci kilometri de casa părinţilor mei. A fost încă o noapte grea, cu mulţi morţi, oameni nevinovaţi, copii.

Nu este uşor. Încerc să mă ţin la curent cu tot ce se întâmplă", a povestit ucraineanca în vârstă de 24 de ani, care o înfruntă pe Linda Noskova (locul 12) pentru un loc în finala de la Wimbledon.

news.ro

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