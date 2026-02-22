A început un nou sezon în Major League Soccer (MLS), iar duminică dimineață (4:30 ora României) a avut loc meciul Los Angeles FC - Inter Miami, disputat la LA în California pe ”BMO Stadium”.

Leo Messi, zdrobit în debutul noului sezon! Son și compania s-au distrat la Los Angeles cu Inter Miami

Los Angeles FC, la care este legitimat Heung-Min Son, a învins-o cu 3-0 pe Inter Miami, club pentru care evoluează Leo Messi, de Paul sau Luis Suarez.

David Martinez a deschis scorul în minutul 38, din pasa lui Son. În actul secund, Denis Bouanga a dublat avantajul în minutul 73, iar Nathan Ordaz a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 90+4.

Leo Messi a fost integralist la LA, în timp ce Luis Suarez a fost introdus pe suprafața de teren în minutul 81, înlocuindu-l pe Mateo Silvetti.