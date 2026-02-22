Cristi Săpunaru (41 de ani), retras din fotbal în iulie 2025 de la Rapid, a dezvăluit că regretă conflictul pe care l-a avut cu Victor Pițurcă (69) la echipa națională.

Confesiunea lui Cristi Săpunaru

Săpunaru a oferit un moment de sinceritate. Simbolul giuleștenilor a transmis că, dacă ar fi fost mai înțelegător, ar fi putut aduna 80 de selecții pentru echipa națională.

„La echipa națională au fost niște mini-scandaluri tratate greșit de mine și de celelalte părți. Eu nu sunt om ranchiunos, nu țin pică la nimeni, nu sunt supărat pe nimeni.

Mai mult ar trebui să fiu supărat pe mine. Poate dacă eram puțin mai înțelegător, ajungeam și eu la 80 de meciuri.

Săpunaru: „De asta îmi pare rău”

Nu sunt supărat pe Pițurcă. Nu sunt omul care să țină un scandal cu cineva sau să fiu supărat. Doar să nu îmi ataci familia!

Nu sunt supărat pe nimeni. De asta îmi pare rău, că poate puteam să fiu mai înțelegător în anumite chestii. În rest...”, a transmis Cristi Săpunaru, conform iamsport.ro.

Victor Pițurcă a susținut în 2024 că nu l-a mai convocat pe Săpunaru la națională, deranjat fiind de atitudinea fostului fundaș.

Cristi Săpunaru a strâns 36 de apariții în tricolor, ultima dintre ele având loc în Malta - România 0-4, în 2019. Partida a contat pentru preliminariile EURO 2020, iar selecționer era Cosmin Contra.