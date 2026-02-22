Echipa din „Ștefan cel Mare” s-a reorientat rapid pe piața transferurilor în urma eșecului cu scorul de 1-2 în fața giuleștenilor. Tehnicianul croat al „câinilor roșii” se va baza pentru restul sezonului pe serviciile internaționalului român, care se alătură lotului din postura de jucător liber de contract. Vârful de 1,88 metri era fără angajament din 1 septembrie 2025, ultima sa formație fiind Bodrum FK din prima ligă turcă.

Până la perfectarea detaliilor din noua sa înțelegere, fotbalistul cotat în prezent la 900.000 de euro s-a pregătit individual în Dubai. Pe parcursul stagiunii, banca tehnică dinamovistă a improvizat de multe ori în zona centrală a ofensivei cu Soro sau l-a folosit pe Karamoko, însă de acum va avea la dispoziție un atacant central de meserie.

Kopic așteaptă întăriri în lot

Zeljko Kopic a fost cel care a dezvăluit când va semna Pușcaș cu Dinamo, exprimându-și speranța că va reuși să-l integreze imediat în programul echipei.

„Din informaţiile pe care le am, el vine mâine (n.r. - duminică) şi sper ca totul să fie bine şi să se alăture cât mai repede posibil”, a spus antrenorul croat despre mutarea în ofensivă.