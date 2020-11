Record fantastic pentru Zlatan! A luat a 12-a oara 'BALONASUL DE AUR'! :) Anuntul facut de suedezi

Atacantul suedez de 39 de ani are un sezon senzational la AC Milan.

Ibrahimovic este liderul echipei aflate pe primul al clasamentului din Serie A. Desi a ajuns la 39 de ani, suedezul a marcat 10 goluri in 6 meciuri in acest sezon de Serie A.

Performantele atacantului lui Milan nu au ramas nerasplatite. Ibrahimovic a primit trofeul Guldbollen, trofeul acordat celui mai bun fotbalist suedez al anului, pentru a 12-a oara in cariera, ceea ce reprezinta un record absolut.

???? Zlatan Ibrahimovic wins the Guldbollen, Swedish Ballon d'Or Award, for the 12th time.

