Cristi, SA NU te mai uiti niciodata la faza asta! :)) Ronaldo, moment de Liga a 2-a in fata lui Ferencvaros! Ce i s-a intamplat in fata portii

In minutul 69, Ronaldo putea sa faca dubla in fata lui Ferencvaros.

Gasit perfect de Morata, Cristiano s-a impiedicat insa in minge! Dupa ce l-a depasit si pe portarul Dibusz, Cristiano a incercat sa isi faca pasul pentru sut, dar mingea nu l-a ascultat.



#JuveFerencvaros ~ #UCL

فرصة رونالدو ????

