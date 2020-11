Se stiu primele echipe calificate in optimile Ligii Campionilor! Barcelona, Juventus, Chelsea si Sevilla si-au asigurat matematic trecerea de grupe

Se cunosc primele echipe calificate in optimile de finala ale UEFA Champions League.

Grupa E a acestei editii a fost dominata categoric de Chelsea si FC Sevilla. Cele doua au terminat la egalitate in prima etapa si dupa aceea nu le-au dat nicio sansa francezilor de la Rennes si rusilor de la Krasnodar.

In etapa a 4-a cele doua echipe au castigat cu acelasi scor, 1-2, ambele in deplasare, Sevilla la Krasnodar, iar Chelsea la Rennes. In urma acestor rezultate, englezii si spaniolii au acumulat cate 10 puncte, in vreme ce Rennes si Krasnodar cate unul cu doua meciuri ramase de disputat.

In acest context, in ultimele doua etape se va mai juca doar pentru stabilirea castigatoarei grupei si a echipei care va merge in Europa League.

In Grupa G lucrurile au stat, in mare parte, la fel. Barcelona a castigat toate cele 4 meciuri disputate, ultimul dintre ele cu scorul de 0-4 in deplasare impotriva echipei lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

De asemenea, in afara de infrangerea impotriva catalanilor, Juventus a castigat toate celelalte 3 meciuri. Astfel, cu doua etape ramase de disputat, Barcelona este liderul grupei cu 12 puncte, iar campioana Italiei se afla pe pozitia secunda cu 9 puncte. In conditiile in care Dinamo Kiev si Ferencvaros au doar cate un punct, Barcelona si Juventus sunt calificate matematic in optimile competitiei.