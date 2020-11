A imitat o maimuta?! Gestul BIZAR al lui Ronaldo dupa ce a marcat superb cu Ferencvaros! Reactia sa faca inconjurul lumii! Ce a putut sa faca

Ronaldo a marcat pentru Juve in minutul 35 al meciului cu Ferencvaros.

Cristiano a reusit primul sau gol in aceasta editie din Champions League cu un sut superb de la marginea careului. Bucuria sa de la gol a fost una care a starnit multe comentarii pe retelele de socializare. Imediat dupa ce a marcat, Cristiano a facut un semn catre tribuna, apoi a imitat o maimuta. Reactia lui Ronaldo a fost surprinsa de camere si a atras mai multe comentarii decat golul in sine!



#JuveFerencvaros ~ #UCL

????????????

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BASAMGOAL_ pic.twitter.com/j0vvJCgQlS