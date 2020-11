CFR poate profita de absentele de la Roma! Probleme mari in centrul apararii italienilor inainte de meciul de la Cluj!

Echipa antrenata de Paulo Fonseca se confrunta cu probleme mari in centrul defensivei inainte de meciul de la Cluj.

Dupa ce Federico Fazio si Marash Kumbulla au fost testati pozitiv cu coronavirus, iar Gianluca Mancini si Roger Ibanez s-au accidentat, echipa din capitala Italiei l-a pierdut si pe Chris Smalling.

Conform football-italia.net, fostul fundas al lui Manchester United a suferit o accidentare la genunchiul stang. Smalling nu a facut parte din lotul romanilor pentru meciul de campionat cu Parma de duminica si, desi a revenit luni la antrenamente, prezenta sa in lotul pentru meciul cu CFR este incerta, potrivit Tuttomercatoweb.

Daca in cele din urma Smalling nu va fi luat in lot de Fonseca, italienii se vor baza la Cluj pe un singur fundas central de meserie, Juan Jesus. Cel mai probabil, Bryan Cristante va fi folosit in acea pozitie, pe care a evoluat destul de des in acest sezon.

Dan Petrescu nu se poate bucura insa de aceste probleme de efectiv ale Romei, intrucat nici el nu se va putea baza pentru aceasta partida pe fotbalisti importanti, cum ar fi Vinicius, Cestor si Omrani, care sunt accidentati, dar nici pe Hoban si Deac, depistati cu COVID-19.

Inainte de meciul de joi, AS Roma conduce grupa A din Europa League cu 7 puncte, iar CFR Cluj este pe locul al doilea, la egalitate de puncte, 4, cu Young Boys Berna. CSKA Sofia se afla pe ultima pozitie cu un singur punct.