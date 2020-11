MONSTRUOS! Cine-l opreste pe Haaland?! Inca doua goluri in Champions League: a ajuns la cifre inumane

Erling Haaland nu poate fi oprit!

Norvegianul a marcat de doua ori cu Brugge si a ajuns la 17 reusite in 13 meciuri de la inceputul sezonului. Haaland a inscris in minutul 18 pentru 1-0, apoi a inchis tabela in minutul 60, cand a facut 3-0.

Haaland a marcat cel putin un gol in fiecare dintre ultimele sale 7 jocuri. Ultima echipa care a reusit sa-l opreasca pe monstrul nordului e Hoffenheim. Pe 17 octombrie, Hoffe - Dortmund era decis de golul lui Marco Reus.

In Champions League, Haaland a ajuns la 16 reusite in 12 partide disputate la Red Bull Salzburg si Dortmund.