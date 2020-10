Zlatan 1-0 Covid-19! Atacantul suedez s-a vindecat de coronavirus! Anuntul INEDIT facut de Ibrahimovic 

Atacantul suedez si-a anuntat infectarea in stilul propriu, cu un mesaj care i-a amuzat pe fanii sai si a strans 1.2 milioane de aprecieri: "Covid a avut curajul sa ma provoace. Proasta idee!"

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea