Sa vina ZLATAN la Cluj! Jucatorii CFR-ului vor meciuri DE LUX in grupele Europa League: "Am strigat 'sa vina Milan!', ii astept de atata timp!"

CFR Cluj s-a calificat in grupele Europa League pentru al doilea an consecutiv.

Campioana Romaniei a reusit o performanta importanta calificandu-se pentru al doilea an consecutiv in grupele Europa League. Jucatorii lui Dan Petrescu asteapta tragerea la sorti, iar cativa dintre ei si-au ales si favorite.

Adrian Paun, cel care i-a pasat decisiv lui Debeljuh la golul de 2-0, a vorbit la finalul meciului si a declarat ca isi doreste ca CFR Cluj sa pice in grupe cu AC Milan, echipa sa preferata.

"A fost foarte greu sa ne adaptam la gazon, cel putin pentru mine. Ma bucur ca am reusit sa marcam repede, acolo a fost descatusarea. Dupa ce am marcat golul ne-am retras putin, e normal sa joace si ei, sunt fotbalisti buni, de aia au ajuns aici.

La faza aia am plecat putin mai greu, nu ma asteptam sa ajung inaintea lui, dar terenul fiind mai greu, am reusit sa ajung la minge si am pasat.

Am strigat 'Sa vina Milan' ii astept de atata timp, imi amintesc ca au jucat cu Craiova acum cativa ani, sper sa ii intalnim noi de data aceasta.

Ma bucur pentru ei, sunt jucatori de valoare, au demonstrat ca merita sa fie convocati. Eu ma bucur ca joc si sunt sanatos.

A fost un meci dificil cu Zagreb, ne-am gandit putin dupa, aveam un traseu mai usor daca treceam de ei, dar asta este, telul principal era sa ajungem in grupele Europa League.

Normal, cand iei un gol pe final cu Mister e dificil, nu ii place sa primeasca gol, dar era fericit la final. E un lucru bun pentru Romania ca am ajuns in al doilea an consecutiv", a spus Adrian Paun la finalul meciului.