O noua declaratie marca ZLATAN! Cu ce personaj din filme se compara suedezul 

Zlatan Ibrahimovic a reusit o dubla in meciul AC Milan-Bologna, scor 2-0.

Ibrahimovic putea deveni cel mai batran marcator al unui hattrick din Seria A. Jucatorul de 38 de ani a declarat la finalul partidei, faptul ca mai inscria doua goluri daca avea 20 de ani. De asemenea, Ibrahimovic se compara cu un personaj din filme, spunand ca e din ce in ce mai bun pe masura ce imbatraneste.

"Sunt bine, lucrez, acesta este al doilea meu meci oficial. Am castigat, as fi putut marca mai multe goluri. Daca aveam 20 de ani as fi marcat inca doua. Sunt ca Benjamin Button, m-am nascut batran si am sa mor tanar", a declarat dupa meci Ibrahimovic, pentru Sky Sport Italia.

Atacantul suedez si-a prelungit contractul pana la finalul sezonului si are incredere in Pioli ca poate construi o echipa puternica la Milan. Ibrahimovic spune ca are o responsabilitate mare pe umerii lui, punand singur presiune pe el.

"Imi place sa am responsabilitati. Cea mai mare presiune vine de la mine insumi. Nu vreau ca nimeni sa vorbeasca despre varsta mea, vreau sa fiu judecat la acelasi nivel, nu vreau sa fiu favorizat pentru faptul ca am 38 de ani", a declarat dupa meci Ibrahimovic, pentru Sky Sport Italia.

Zlatan Ibrahimovic este singurul jucator care a marcat 50 de goluri, atat pentru Inter Milano cat si pentru AC Milan. Acesta a reusit performanta uluitoare de a marca in 20 de sezoane consecutive.