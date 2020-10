Camora, in al 9-lea cer dupa calificarea CFR-ului in grupele Europa League: "Vreau Milan, da! Sa vina Zlatan!" Ce spune de convocarea la nationala Romaniei

CFR s-a calificat in grupele Europa League pentru al doilea an la rand.

Capitanul Camora o vrea pe AC Milan la tragerea la sorti de maine!

"E o victorie importanta, ne-am calificat in grupele Europa League doi ani la rand. E o performanta foarte buna pentru noi, pentru fotbalul romanesc. Felicit pe toata lumea! Vreau sa o dedic si suporterilor. Nu stiam multe despre adversarul de azi, important e ca am reusit sa-i scoatem. E important pentru jucatori, pentru staff, pentru club, pentru suporteri. E fericit si Dan Petrescu, era obiectivul nostru sa intram in grupe. Am demonstrat ca putem, ca avem valoare. Ma bucur pentru atacanti, au dat gol si e important pentru ei. As vrea sa jucam cu echipe de renume, cum a fost anul trecut. Mi-ar placea sa vina o echipa cu nume. Poate Milan! Important e ce facem noi acum, ne bucuram azi, apoi avem meci greu la Constanta", a spus Camora la Digisport.

Portughezul de 33 de ani a fost chemat de Mirel Radoi la nationala pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria, din luna octombrie (toate LIVE la PRO TV).

"Vreau sa vorbesc de nationala cand o sa ajung acolo. E o mandrie, o sa dau tot, cum am facut tot timpul. Am dat mereu totul din mine. Pana atunci, trebuie sa ma gandesc la meciul cu Viitorul. Dar e o mandrie pentru mine. Eu sunt un jucator constant, important e ce fac la club, imi fac datoria fata de colegi si de club. Avem meci important, nu vreau sa vorbesc acum de nationala, dar o s-o fac pe urma", a comentat Camora.