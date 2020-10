"Acest animal nu poate fi imblanzit!" Bolnav de Covid-19, Zlatan Ibrahimovic si-a petrecut a 39-a aniversare antrenandu-se! Si-a facut un cadou de peste 100.000 de euro

Zlatan Ibrahimovic implineste astazi 39 de ani.

Atacantul suedez al lui AC Milan si-a sarbatorit a 39-a aniversare in carantina, din cauza ca e infectat cu Covid-19.

Suedezul trage tare pentru a reveni in forma in tricoul 'rossonerilor' si a postat un filmulet cu el in timp ce se antreneaza pe banda:

"Acest animal nu poate fi imblanzit", a scris Ibrahimovic la descriere.

De asemenea, suedezul si-a facut si un cadou de ziua lui: un Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet, care are un pret de pornire de peste 100.000 de euro.

"La multi ani lui Zlatan", a comentat atacantul in stilul lui caracteristic.