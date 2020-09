Zlatan iese la ATAC! Critici dure la adresa selectionerului Suediei: "Oameni incompetenti aflati in pozitii gresite!"

Zlatan Ibrahimovic l-a criticat pe selectionerul Suediei dupa partida din Nations League.

Zlatan Ibrahimovic l-a atacat dur pe selectionerul Suediei, Janne Andersson. Dupa infrangerea cu 1-0 in fata Frantei, atacantul lui AC Milan s-a aratat total nemultumit de faptul ca jucatorul lui Juventus Torino, Dejan Kulusevski, a fost introdus pe teren abia in minutul 70 al partidei din Nations League.

Decizia selectionerului de a nu-l titulariza pe unul dintre cei mai talentati fotbalisti suedezi, l-a scos din minti pe "Ibra":

"Ce gluma dracului a fost asta? O dovada in plus. Oamenii incompetenti aflati in pozitii gresite sufoca fotbalul suedez”, a postat Ibrahimovic pe contu sau de Twitter.

Vilket jävla skämt.

Ytterligare ett bevis.

Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 6, 2020