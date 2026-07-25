Internaționalul român a fost titular și integralist, însă prestația sa nu i-a convins pe jurnaliștii italieni.

Italienii l-au găsit vinovat la unul dintre goluri

QPR a deschis scorul prin Madsen, din penalty, în minutul 30, iar Kemper a majorat avantajul nouă minute mai târziu.

Fiorentina a redus din diferență prin Arthur Atta înainte de pauză, însă Smyth a refăcut diferența după reluare. Roberto Piccoli a stabilit scorul final, 3-2.

La finalul partidei, publicația ViolaNews l-a inclus pe Drăgușin printre dezamăgirile meciului, alături de Dodo și Marco Brescianini.

„După o săptămână perfectă, au venit multe ezitări și erori cu QPR. Radu Drăgușin este vinovat la golul de 0-2. Oboseala pregătirii se resimte, iar un fizic ca al lui nu îl ajută”, au scris italienii.

Pentru Fiorentina urmează alte patru amicale înaintea startului noului sezon. Fiorentina va întâlni Watford, Real Madrid, Deportivo La Coruna și Modena.