Cotat în prezent la 16 milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin va evolua în noua stagiune pentru Fiorentina în Serie A, campionat pe care-l cunoaște extrem de bine.

În Italia, internaționalul român cu 30 de prezențe la prima reprezentativă și un gol a mai fost legitimat la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa.

”Transferul lui Drăgușin la Fiorentina. Mutare ideală?” Cum a răspuns Adrian Iencsi

Adrian Iencsi a fost întrebat, printre altele, la emisiunea Poveștile Sport.ro moderată de Andru Nenciu, despre Radu Drăgușin. Selecționerul României U20 a vorbit pe o notă pozitivă despre revenirea fotbalistului în Italia.

Iencsi consideră că nu doar pentru Drăgușin e bun transferul la Fiorentina, dar și pentru prima reprezentativă

”Transferul lui Drăgușin la Fiorentina. Mutare ideală? Da. Dacă ne uităm chiar și la Tottenham, eu zic că a avut evoluții bune. Echipa nu se afla într-o formă bună, a întâmpinat greutăți.

El a jucat și în lipsa fundașilor centrali, într-o echipă grea, într-un campionat greu.

A fost și accidentat, a pierdut mult timp și a lipsit și de la echipa națională, iar acum a făcut acest pas la Fiorentina. Eu zic că e un pas foarte bun, cunoaște campionatul Italiei.

Eu cred că pentru noi e bună această mutare. Sper să joace la Fiorentina și să fie într-o formă maximă la echipa națională”, a spus Adrian Iencsi.

Radu Drăgușin are 1,91 m

Fiorentina are o opțiune de cumpărare la finalul sezonului

în 2024 era cotat la 25 de milioane

Emisiunea integrală cu Adrian Iencsi la Poveștile Sport.ro