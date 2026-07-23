VIDEO Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Cum s-a descurcat fundașul român

Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Cum s-a descurcat fundașul român Stranieri
SPORT.RO
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Tricolorul a schimbat campionatul în această vară: din Premier League a ajuns în Serie A.

TAGS:
radu dragusinFiorentinaTottenhamEchipa NationalaAlbert Gudmundsson
Din articol

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Internaţionalul român Radu Drăguşin a debutat miercuri la noua sa echipă, Fiorentina, în cursul meciului amical pe care gruparea "viola" l-a câştigat cu scorul de 1-0 în faţa formaţiei de liga a treia AS Gubbio.

Drăgușin, titular în 1-0 cu Gubbio din Serie C

Drăguşin a fost titular în centrul apărării Fiorentinei, care s-a impus cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Albert Gudmundsson, în finalul primei reprize.

Fundaşul român a sosit la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la formaţia engleză Tottenham Hotspur. Contractul conţine şi opţiunea unui transfer definitiv la clubul din Florenţa, la finalul sezonului viitor.

Fiorentina urmează să plece vineri spre Anglia, unde va disputa două meciuri amicale, cu Queen's Park Rangers (25 iulie) şi Watford (28 iulie), înainte de a înfrunta formaţia spaniolă Real Madrid, într-un amical de lux la Klagenfurt (Austria), pe 1 august, scrie Agerpres.

Radu Drăguşin şi colegii săi îşi vor încheia pregătirile cu un amical pe teren propriu în compania echipei Deportivo La Coruna, nou promovată în Primera Divison, care va avea loc pe 6 august, conform site-ului Violanews.com.

Foto și video: ACF Fiorentina

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