Internaţionalul român Radu Drăguşin a debutat miercuri la noua sa echipă, Fiorentina, în cursul meciului amical pe care gruparea "viola" l-a câştigat cu scorul de 1-0 în faţa formaţiei de liga a treia AS Gubbio.

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Drăguşin a fost titular în centrul apărării Fiorentinei, care s-a impus cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat din penalty de Albert Gudmundsson, în finalul primei reprize.

Fundaşul român a sosit la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la formaţia engleză Tottenham Hotspur. Contractul conţine şi opţiunea unui transfer definitiv la clubul din Florenţa, la finalul sezonului viitor.