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Real Madrid a confirmat că Nico Paz (21 de ani) va continua pentru cel puțin un sezon la Como în Serie A.

Nico Paz rămâne la Como

„Los Blancos” au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că și-au păstrat o clauză de răscumpărare pe care o pot activa la începutul stagiunii 2027-2028.

De asemenea, madrilenii au subliniat faptul că Nico Paz și-a dorit să rămână la Como.

„Real Madrid CF, Como 1907 și Nico Paz au ajuns la un acord pentru ca jucătorul să rămână la clubul italian pentru sezonul 2026-2027.

Acest acord, încheiat la cererea jucătorului, prevede și că Real Madrid își păstrează o opțiune unilaterală de răscumpărare a drepturilor federative ale lui Nico Paz pentru sezonul 2027-2028”, a transmis Real Madrid, pe site-ul oficial al clubului.

Paz a devenit un om de bază la Como

Mijlocașul ofensiv argentinian a înscris pentru Como, în sezonul trecut din Serie A și Coppa Italia, 13 goluri și a oferit opt pase decisive în 40 de meciuri oficiale.

Nico Paz a ajuns la Como de la Real Madrid pe 25 august 2024. De atunci a înregistrat 75 de partide, 19 goluri și 17 pase de gol.