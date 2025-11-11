Victoria cu 2-0 în fața lui Lazio, pe „Meazza”, a consolidat poziția de lider a „nerazzurrilor”. Lautaro Martinez a deschis scorul după numai trei minute, iar Ange-Yoan Bonny a stabilit rezultatul final, într-o partidă controlată de la un capăt la altul de Inter.



Un fost antrenor de la Inter se uită de jos la Cristi Chivu: „Fără îndoială”



Succesele lui Chivu nu au trecut neobservate în Italia. Andrea Stramaccioni, fost antrenor al lui Inter în sezonul 2012-2013, l-a lăudat pe tehnicianul român într-un interviu acordat Gazzettei dello Sport.



Italianul în vârstă de 49 de ani consideră că actualul lider al campionatului are în prezent „o identitate clară și o forță mentală care îl diferențiază”.



„Inter va juca pentru titlu, fără îndoială. Echipa are valori certe și a crescut mult prin aportul băncii de rezerve. Chivu a adus entuziasm și compactitate. A preluat un stil deja format, însă l-a integrat cu ideile sale, fără să-l distorsioneze”, a declarat Stramaccioni.



Fostul tehnician a vorbit și despre transformarea lui Alessandro Bastoni, fundașul devenit „armă ofensivă” în sistemul lui Chivu. De asemenea, Stramaccioni a evidențiat că Inter este singura echipă din Italia care marchează constant prin atacanți, „un detaliu decisiv într-un campionat unde majoritatea formațiilor suferă la finalizare”.



„Această echipă știe că poate învinge pe oricine atunci când joacă la cel mai bun nivel. Este o încredere pe care nimeni altcineva în Serie A nu o are în acest moment”, a mai spus italianul.



Inter este lider în Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma, dar cu un golaveraj superior. Chivu se pregătește acum pentru marele derby cu AC Milan, programat pe 23 noiembrie, de la ora 21:45.

