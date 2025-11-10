Inter Milano continuă să impresioneze în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu, iar ultimul succes, 2-0 cu Lazio pe „Meazza”, a confirmat forma excelentă a liderului din Italia. Lautaro Martínez a deschis scorul încă din minutul 3, iar Ange-Yoan Bonny a stabilit rezultatul final.



Dincolo de numele din atac, presa italiană a scris în aceste zile despre „arma secretă” a lui Chivu: Alessandro Bastoni. Fundașul stânga de 25 de ani a devenit, potrivit jurnaliștilor, un jucător total, mult mai mult decât un simplu fundaș.



El e „arma secretă” a lui Chivu la Inter! Italienii sunt uimiți: „Nu e nimeni ca el”



Publicația InterNews24 a titrat fără ezitare: „Bastoni, arma secretă a lui Chivu. Mult mai mult decât un fundaș! Nu există nimeni ca el în top 5 campionate.”



Bastoni este fundașul central cu cele mai multe pase decisive din primele cinci ligi ale Europei, având deja 4 assisturi și un gol. Practic, jocul lui Inter pe partea stângă se bazează pe el.



„Indispensabil pentru Antonio Conte și coloana vertebrală a lui Simone Inzaghi, Bastoni și-a evoluat și mai mult jocul odată cu venirea antrenorului Cristian Chivu. Ideile antrenorului român l-au transformat și într-un „presser” eficient. Golul care a deblocat meciul împotriva lui Lazio s-a născut din recuperarea sa agresivă a mingii asupra lui Isaksen. Nu mai este doar un fundaș care pasează, ci primul om care atacă. Harta sa termică împotriva biancocelesti o dovedește: „zona roșie” a activității sale este aproape în întregime în jumătatea adversă. Cu 81 de mingi jucate în meci, a fost al doilea după jucătorul turc Hakan Çalhanoğlu (93), acționând practic ca un fundaș suplimentar”, a mai scris sursa citată.



Inter, lider în Serie A



După victoria cu Lazio, Inter a ajuns la 24 de puncte, fiind pe primul loc, la egalitate cu Roma, dar cu golaveraj mai bun. Lazio rămâne pe poziția a noua, în afara locurilor de Europa.



Inter se pregătește acum pentru marele derby cu AC Milan, în timp ce Lazio va primi vizita celor de la Lecce.

