Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru La Roja în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclud din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata o pubalgie, fără să informeze stafful echipei naţionale, informează EFE, citată de Agerpres.

Care este motiveul excluderii



"Serviciile Medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubalgia", a precizat Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) într-un comunicat.

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a acordat o declaraţie în care l-a acuzat pe selecţionerul Luis de la Fuente că "nu are grijă de jucători", după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei spaniole, în timpul căreia a disputat două meciuri pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

"Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară la ora 22:40, care indica o recomandare medicală de odihnă de 7-10 zile'', precizează RFEF.

Jorge de Frutos, convocat în locul lui Lamine Yamal



Prin urmare, având în vedere următoarele meciuri, de la Tbilisi împotriva Georgiei, sâmbăta viitoare, şi de la Sevilla împotriva Turciei, marţi, 18 noiembrie, De la Fuente l-a retras pe Lamine Yamal din lot, iar jucătorul se va întoarce marţi la Barcelona pentru a se trata la clubul său.

"Având în vedere această situaţie şi prioritizând sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorului în orice moment, Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal a luat decizia de a-l elibera pe jucător din lotul actual. Avem încredere că se va recupera bine şi îi dorim o recuperare rapidă şi completă", a mai scris RFEF în comunicatul său.

Selecţionerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Lamine Yamal pe atacantul Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Raţiu la echipa Rayo Vallecano, care şi-a făcut debutul internaţional pe 7 august, împotriva Turciei.

