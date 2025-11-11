FOTO ȘI VIDEO Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul selecționer al României face minuni, la Al-Arabi Doha, o formație pe care a preluat-o de pe penultimul loc și cu care a bătut tot până acum.

TAGS:
Cosmin ContraQatarAl-Arabi

Cosmin Contra (49 de ani) e la a 4-a aventură succesivă în fotbalul arab, dar niciodată nu i-a mers atât de bine, imediat după ce a preluat o echipă. De fapt, „Guriță“ tocmai a reușit o premieră fantastică, după 14 ani de antrenorat, după cum Sport.ro a arătat aici.

Transformarea unei formații decăzute, care avea înfrângeri cu 0-4 și 1-8 până la venirea lui Contra, e un subiect fascinant pentru arabi. Mai ales că actuala echipă a românului, Al-Arabi Doha, e una cu mare tradiție în zona Golfului Persic. În ultimii ani, rezultatele n-au mai fost pe măsura așteptărilor și, treptat, Al-Arabi a intrat în umbra granzilor Al-Sadd Doha și Al-Duhail. Acum însă, odată cu instalarea lui Contra pe bancă, arabii vorbesc despre revenirea la vremurile de glorie de altă dată.

În acest context, presa locală a publicat o fotografie de pus în ramă cu Contra, alături de cele cinci victorii spectaculoase pe care acesta le-a obținut, în primele sale cinci partide la Al-Arabi. Pentru felul în care a reușit „metamorfoza“, în doar o lună, făcând dintr-o echipă decăzută o forță pe plan local, Contra a fost poreclit „magicianul“ în presa arabă.

Pentru tehnicianul român urmează un al 6-lea meci, la Al-Arabi Doha, de această dată în cupă, pe 14 noiembrie. În această competiție, Contra poate spera chiar la câștigarea trofeului, în condițiile în care echipa sa e pe primul loc după cinci etape.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu Florinel Coman &icirc;n derby-ul din Qatar, Al-Gharafa - Qatar SC, decis &icirc;n minutul 90!
Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman în derby-ul din Qatar, Al-Gharafa - Qatar SC, decis în minutul 90!
De asta nu joacă Florinel Coman &icirc;n Qatar: explicația dureroasă a unei prăbușiri
De asta nu joacă Florinel Coman în Qatar: explicația dureroasă a unei prăbușiri
Florinel Coman, zero barat dar lider &icirc;n Qatar! C&acirc;te secunde a jucat &icirc;n ultimul meci
Florinel Coman, zero barat dar lider în Qatar! Câte secunde a jucat în ultimul meci
ULTIMELE STIRI
&Icirc;n ce condiții meteo imposibile s-a jucat finala campionatului Canadei, cu un fotbalist moldovean titular
În ce condiții meteo imposibile s-a jucat finala campionatului Canadei, cu un fotbalist moldovean titular
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out &icirc;n prima fază și promit nume mari &icirc;n meciul de retragere din 2026
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out în prima fază și promit nume mari în meciul de retragere din 2026
Boca Juniors - River Plate, Supercl&aacute;sico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt &icirc;mprumutați!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: &rdquo;Poate &icirc;l iau la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit

Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Reacția LPF &icirc;n cazul fostului golgheter din Superligă, care nu și-a primit trofeul după 11 ani: &rdquo;Putem găsi o soluție&rdquo;
Reacția LPF în cazul fostului golgheter din Superligă, care nu și-a primit trofeul după 11 ani: ”Putem găsi o soluție”
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out &icirc;n prima fază și promit nume mari &icirc;n meciul de retragere din 2026
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out în prima fază și promit nume mari în meciul de retragere din 2026
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt &icirc;mprumutați!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
Boca Juniors - River Plate, Supercl&aacute;sico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Alte subiecte de interes
Cosmin Contra a dat verdictul &icirc;n cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Război &icirc;n derulare / Investiții, sponsorizări mai mari! Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru Rom&acirc;nia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
Gigi Becali: Dacă nu dă banii p&acirc;nă pe 31, un milion amendă! Ce clauză are Florinel Coman &icirc;n contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman &icirc;ncepe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
&bdquo;E țara mea, deși nu am trăit acolo!&rdquo; &bdquo;Sergio Ramos&rdquo; din Golf e rom&acirc;n, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
Imagini terifiante! A leșinat și a &icirc;nceput să aibă convulsii la 10 minute după ce a &icirc;nscris&nbsp;
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
CITESTE SI
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

stirileprotv Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

stirileprotv O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!