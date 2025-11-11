Cosmin Contra (49 de ani) e la a 4-a aventură succesivă în fotbalul arab, dar niciodată nu i-a mers atât de bine, imediat după ce a preluat o echipă. De fapt, „Guriță“ tocmai a reușit o premieră fantastică, după 14 ani de antrenorat, după cum Sport.ro a arătat aici.

Transformarea unei formații decăzute, care avea înfrângeri cu 0-4 și 1-8 până la venirea lui Contra, e un subiect fascinant pentru arabi. Mai ales că actuala echipă a românului, Al-Arabi Doha, e una cu mare tradiție în zona Golfului Persic. În ultimii ani, rezultatele n-au mai fost pe măsura așteptărilor și, treptat, Al-Arabi a intrat în umbra granzilor Al-Sadd Doha și Al-Duhail. Acum însă, odată cu instalarea lui Contra pe bancă, arabii vorbesc despre revenirea la vremurile de glorie de altă dată.

În acest context, presa locală a publicat o fotografie de pus în ramă cu Contra, alături de cele cinci victorii spectaculoase pe care acesta le-a obținut, în primele sale cinci partide la Al-Arabi. Pentru felul în care a reușit „metamorfoza“, în doar o lună, făcând dintr-o echipă decăzută o forță pe plan local, Contra a fost poreclit „magicianul“ în presa arabă.

