Cu ce problemă se confruntă Chivu la Inter: „S-a întâmplat des”

Fostul tehnician al lui Inter a vorbit despre jocul echipei antrenate acum de Cristi Chivu.

Cristi Chivu a redresat-o pe Inter, după un start slab de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în ultimele partide oficiale din toate competițiile.

Cu toate acestea, echipa antrenată de tehnicianul român a arătat în startul acestei stagiuni anumite slăbiciuni.

Problema Interului lui Chivu: „S-a întâmplat des”

Andrea Stramaccioni, fost antrenor al lui Inter în perioada martie 2012 - iunie 2013, a vorbit despre jocul „nerazzurrilor” și a scos în evidență una dintre problemele echipei antrenate de Cristi Chivu.

Italianul a explicat că modul în care se apără echipa milaneză în anumite momente lasă de dorit, iar din punctul său de vedere acesta este aspectul pe care antrenorul român ar trebui să îl îmbunătățească.

„Gian Piero (n.r. Gasperini) a venit la Roma hotărât să se impună cu concepte și idei consolidate în timp și exact asta face. Cristian ( n.r. Chivu) implementează un sistem moștenit, cu idei și forță care îi conving pe jucători. Amândoi pot fi mulțumiți: în doar câteva luni, au transmis deja multe. Dar sunt abia la început, au mult loc de îmbunătățire.

Mentalitatea defensivă trebuie îmbunătățită. Acest lucru s-a întâmplat des la începutul sezonului, acum văd mai multă atenție: dacă Inter se întoarce la apărarea porții, va avea foarte puțini rivali”, a spus Andrea Stramaccioni, conform TMW.

Inter se află pe locul patru în Serie A și a adunat 12 puncte după primele șase partide.

