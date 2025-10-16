Cu ce problemă se confruntă Chivu la Inter: „S-a întâmplat des”

Cristi Chivu a redresat-o pe Inter, după un start slab de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în ultimele partide oficiale din toate competițiile.

Cu toate acestea, echipa antrenată de tehnicianul român a arătat în startul acestei stagiuni anumite slăbiciuni.

Problema Interului lui Chivu: „S-a întâmplat des”

Andrea Stramaccioni, fost antrenor al lui Inter în perioada martie 2012 - iunie 2013, a vorbit despre jocul „nerazzurrilor” și a scos în evidență una dintre problemele echipei antrenate de Cristi Chivu.

Italianul a explicat că modul în care se apără echipa milaneză în anumite momente lasă de dorit, iar din punctul său de vedere acesta este aspectul pe care antrenorul român ar trebui să îl îmbunătățească.