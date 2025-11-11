Cei din Ottawa au devenit campioni naționali după ce s-au impus cu 2-1, golul victoriei venind în prelungiri, în minutul 107.

Finala campionatului de fotbal (soccer) al Canadei (Canadian Premier League) dintre Atletico Ottawa - Cavalry FC s-a desfășurat în niște condiții meteo groaznice, pe o ninsoare abundentă.

Mihail Gherasimencov a debutat la națională chiar în amicalul recent al Moldovei cu România



La învinșii de la Cavalry FC, echipă din orașul Calgary, a evoluat titular internaționalul moldovean Mihail Gherasimencov.

Fundașul stânga de doar 20 de ani, născut în Bălți, locuiește în Canada din 2016 și a debutat luna trecută la naționala Moldovei, chiar în amicalul 1-2 cu România.

El este împrumutat la Cavalry de la Vancouver Whitecaps, club canadian din MLS.

În finala CPL, Gherasimencov a fost schimbat în minutul 64.

