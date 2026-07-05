Pleacă Drăgușin, dar vom avea alt român în Anglia: salariu de 700.000 de lire!

Lisav Eissat a fost cumpărat de Bristol City

Bristol City, ocupanta locului 12 în ultima ediție de campionat din Championship, a achitat clauza de reziliere a lui Lisav Eissat, iar Maccabi Haifa va încasa 2,5 milioane de euro, anunță israelienii de la Sport5.

Eissat este așteptat acum să semneze un contract pe patru sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, și un salariu anual de 700.000 de lire sterline, mai scrie sursa citată.

În ultimul sezon, Lisav Eissat a jucat în 33 de meciuri pentru Maccabi Haifa și a înscris un gol. Echipa sa a încheiat pe locul 5 în campionat.