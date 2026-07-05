Pleacă Drăgușin, dar vom avea alt român în Anglia: salariu de 700.000 de lire!

Pleacă Drăgușin, dar vom avea alt român în Anglia: salariu de 700.000 de lire! Stranieri
SPORT.RO
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Lisav Eissat (21 de ani), fundașul naționalei României, face pasul în liga a doua din Anglia în această fereastră de mercato.

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Lisav EissatMaccabi HaifaBristol City
Din articol

Lisav Eissat a fost cumpărat de Bristol City

Bristol City, ocupanta locului 12 în ultima ediție de campionat din Championship, a achitat clauza de reziliere a lui Lisav Eissat, iar Maccabi Haifa va încasa 2,5 milioane de euro, anunță israelienii de la Sport5.

Eissat este așteptat acum să semneze un contract pe patru sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, și un salariu anual de 700.000 de lire sterline, mai scrie sursa citată.

În ultimul sezon, Lisav Eissat a jucat în 33 de meciuri pentru Maccabi Haifa și a înscris un gol. Echipa sa a încheiat pe locul 5 în campionat.

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Lisav Eissat va juca în Championship

Născut la Haifa, Lisav Eissat are origini românești și a optat să reprezinte naționala noastră. Fundașul central a strâns 4 meciuri sub tricolor, fiind folosit și de Gică Hagi în ambele amicale din iunie.

În urmă cu doar câteva luni, Eissat și-a prelungit contractul cu Maccabi Haifa, după ce a fost urmărit de mai multe cluburi. Printre echipele interesate s-a numărat și Dinamo, însă mutarea nu s-a concretizat.

Antrenată pe finalul sezonului trecut de veteranul Roy Hodgson (78 de ani), Bristol City l-a numit în această vară pe Michael Skubala (43 de ani), care o pregătise ultima dată pe Lincoln City.

  • 12 sezoane consecutive are Bristol City în Championship.
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