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Presa braziliană a deplâns luni eliminarea „Selecao” de la Cupa Mondială de fotbal 2026, în urma înfrângerii cu 1-2 suferite în optimile de finală în faţa Norvegiei, criticând „stilul” excesiv de „pragmatic” al antrenorului Carlo Ancelotti, transmite AFP.

Carlo Ancelotti, criticat în presa din Brazilia

„Planul lui Ancelotti eşuează, într-un stil nepotrivit” pentru Brazilia, deplânge site-ul de specialitate Globo Esporte, care subliniază totodată ocaziile irosite de „Selecao”, care „nu a reuşit să fie letală”, începând cu penalty-ul ratat de Bruno Guimaraes.

Doborâţi de vedeta norvegiană Erling Haaland, autor a două goluri, brazilienii, de cinci ori campioni mondiali, părăsesc competiţia în optimile de finală, pentru prima dată din 1990.

„Visul celui de-al şaselea titlu s-a spulberat din nou”, scrie cotidianul O Globo.

La rândul său, UOL consideră că Brazilia a jucat „pragmatic, contrar ADN-ului său”. UOL pune „eşecul” de la Cupa Mondială pe seama insistenţei de a-l folosi pe Neymar, în ciuda accidentărilor sale, şi a schimbărilor frecvente de antrenori de la precedentul Mondial (trei în total).

Contract până în 2030 pentru Ancelotti

În ciuda criticilor, contractul prestigiosului antrenor italian Carlo Ancelotti, în vârstă de 67 de ani, cu echipa Braziliei a fost prelungit până la următoarea Cupă Mondială, din 2030.

Cotidianul Folha de Sao Paulo preferă să privească spre viitor: „Nu am reuşit prin improvizaţie. Acum, Ancelotti are la dispoziţie patru ani pentru a construi o echipă”.

Agerpres