Fiorentina, locul 15 în ultima ediție din Serie A, a bătut palma cu Tottenham pentru împrumutul lui Radu Drăgușin pentru un sezon, cu obligație de transfer definitiv în schimbul sumei de aproximativ 25 de milioane de euro.

Bogdan Lobonț: "Fiorentina e clubul perfect pentru Drăgușin"

Deși mai multe voci susțin că mutarea reprezintă un pas în spate pentru Drăgușin, Bogdan Lobonț crede că Fiorentina este "clubul perfect" pentru fundașul român, având în vedere experiența pe care o are în Serie A și șansele mult mai mari de a fi titular incontestabil.

"Nu m-a surprins deloc această mutare. Cred că este un clubul perfect pentru Drăgușin. Dacă e să vorbim despre beneficiile pe care le are această mutare, cred că sunt mai multe decât părțile negative.

La Tottenham ținând cont și de accidentarea avută, nu prea a avut minute. El e mai mult pe fotbalul italian. Cunoaște foarte bine Serie A, unde a jucat la Juventus, la Sampdoria. Cred că i se potrivește mult mai bine Serie A decât Premier League", a spus Bogdan Lobonț, prezent la evenimentul în care Rapid își prezintă noile echipamente.

Bogdan Lobonț a fost portarul Fiorentinei timp de un an, în perioada ianuarie 2006 - ianuarie 2007.

Drăgușin, experiență bogată în Italia

Ajuns în academia lui Juventus la vârsta de 18 ani, Radu Drăgușin a fost promovat în 2020 la prima echipă a torinezilor și a fost folosit în patru partide oficiale sub comanda lui Andrea Pirlo.

Pentru Drăgușin au urmat împrumuturi la Sampdoria și Salernitana, dar și la Genoa, club care l-a transferat definitiv după ce s-a impus în primul 11. În ianuarie 2024, românul a făcut pasul în Premier League, după ce Tottenham a oferit un pachet de peste 25 de milioane de euro.

În cele două sezoane și jumătate petrecute la Tottenham, Drăgușin a strâns în total 48 de meciuri, însă aproape un an a stat pe bară din cauza unei accidentări grave la genunchi. A fost utilizat cu precădere în perioadele în care stoperii obișnuiți Micky van de Ven sau Cristian Romero nu au fost disponibili.