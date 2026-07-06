Francezul care a evoluat în ultimele două sezoane pentru cei de la Dinamo a ales un transfer la fosta campioană a României, susține Gigi Becali. Gnahore a devenit liber de contract în această vară, după ce ”roș-albii” au ales să nu-i prelungească înțelegerea.

După Gnahore, Gigi Becali a fost întrebat dacă va reuși să-l transfere și pe Kennedy Boateng (29 de ani), celălalt dinamovist devenit liber de contract în această vară. Se pare că fundașul are șanse mai mici de a ajunge la FCSB.

Gigi Becali: ”Cu Boateng nu e nimic”

Concret, omul cu banii de la FCSB spune că nu este gata să-i ”facă toate poftele” fundașului togolez, care așteaptă, în această perioadă, o ofertă tentantă din străinătate.

„Cu Boateng nu e nimic. Nu-i fac toate poftele, că am acolo, am vreo patru acolo. Lixandru n-a plecat, deci am cinci. Dar aici ardea, că vreau mijlocaș central de un an”, a spus Becali, la Digi Sport.

La Dinamo, francezul era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro, astfel că FCSB va trebui să vină, cel mai probabil, cu o ofertă mai bună de atât.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.