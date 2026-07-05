Fiorentina a ajuns la un acord cu clubul londonez pentru transferul lui Radu Drăgușin. Inițial, toscanii îl vor aduce sub formă de împrumut, iar din sezonul următor vor avea obligația unui transfer definitiv pentru 19 milioane de euro.

Astfel, Drăgușin revine în Italia, acolo unde a fost crescut de Juventus și unde a debutat în fotbalul profesionist. Fiorentina le-a luat fața bianconerilor, ținând cont că și ”Juve” l-a avut pe listă pe fundașul român în această vară.

Adrian Mutu, reacție după ce Fiorentina s-a înțeles cu Tottenham pentru transferul lui Drăgușin

Adrian Mutu, fostul star de la Fiorentina, a reacționat după ce a aflat că Drăgușin se va transfera pe ”Artemio Franchi”. Fostul atacant, care a făcut senzație în tricoul echipei viola, este de părere că toscanii au făcut ”o afacere bună”.

„Am văzut și eu în seara asta știrea că Radu semnează cu Fiorentina. Este o mișcare foarte bună pentru el, dar și pentru echipă. În primul rând pentru el, pentru că are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și reveni la forma pe care o avea când a plecat din Italia.

Și Fiorentina a făcut o afacere bună, pentru că Drăgușin a avut prestații foarte bune când a jucat în Italia la Juventus și la Sampdoria. Cred că este o mișcare win-win pentru ambele părți”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.ro.

La fel ca Tottenham, și Fiorentina a avut emoții în sezonul precedent pentru salvarea de la retrogradare, chiar dacă este una dintre echipele cu pretenții la cupele europene în Serie A.

În cele din urmă, gruparea viola a încheiat sezonul pe locul 15, cu 42 de puncte, și vrea să-și întărească lotul pentru a se bate din nou pentru un loc în prima parte a clasamentului.