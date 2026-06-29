Radu Drăgușin continuă să fie pe lista celor de la Fiorentina, însă transferul fundașului român este, în acest moment, puțin probabil.

Pentru a afla mai multe, Sport.ro l-a contactat pe Niccolo Misul, editor-in-chief al publicației LaViola.it, unul dintre jurnaliștii care urmăresc îndeaproape activitatea clubului din Florența.

Niccolo Misul: „Fiorentina îl apreciază, dar situația s-a schimbat”

Italianul ne explică faptul că Fabio Paratici, noul director sportiv al formației viola, rămâne unul dintre susținătorii transferului lui Drăgușin.

Principala piedică ar fi suma cerută de Tottenham. Londonezii ar solicita 20 de milioane de euro pentru fundașul român, aflat sub contract până în 2030.

„Fiorentina îl urmărește pe Drăgușin de mult timp. Accidentarea care l-a ținut departe de teren, faptul că și-a pierdut locul la Tottenham, dar și venirea lui Fabio Paratici la Fiorentina ca director sportiv au făcut ca discuțiile să fie reluate încă din ianuarie.

Inițial, jucătorul a refuzat un împrumut deoarece prefera alte destinații, precum AS Roma. Apoi, spre finalul perioadei de transferuri, mutarea nu s-a mai putut realiza.

Fiorentina îl apreciază în continuare, însă între timp a finalizat transferul fundașului brazilian Viery, astfel că situația s-a schimbat”, a declarat Niccolo Misul pentru Sport.ro.

În sezonul trecut, Drăgușin a evoluat în doar 11 meciuri pentru Tottenham, după ce o accidentare gravă l-a ținut departe de teren o perioadă îndelungată.

Fundașul de 24 de ani este cotat la 16 milioane de euro și are 30 de selecții în naționala României, pentru care a înscris un gol.