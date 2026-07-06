Conform protocolului medical post-accidentare, germanul Jamal Musiala a fost operat după participarea la Cupa Mondială. Jucătorul de la Bayern München se va întoarce pe teren înainte de începerea sezonului.

Jamal Musiala s-a operat! Revine înainte de startul noului sezon

Jamal Musiala vede în sfârşit lumina de la capătul tunelului. Victimă a unei accidentări grave - o fractură a peroneului şi o luxaţie a gleznei stângi - la un meci cu Paris Saint-Germain, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale a Cluburilor, mijlocaşul ofensiv a avut nevoie de şase luni pentru a reveni pe teren.

Bayern München a anunţat luni că tânărul german a fost operat conform "protocolului medical standard instituit în urma accidentării grave suferite vara trecută".

Potrivit ziarului Bild, i-a fost îndepărtată o placă metalică, implantată iniţial în timpul primei operaţii, scrie News.ro.

Internaţionalul german (23 de ani) a putut disputa finalul campionatului cu Bayern, câştigând titlul de campion al Germaniei şi câteva meciuri din Liga Campionilor.

Dar, mai ales, a participat la Cupa Mondială din 2026, în ciuda eliminării premature a echipei naţionale germane (înfrângere în şaisprezecimile de finală împotriva Paraguayului). El va fi refăcut la timp pentru primul meci oficial al bavarezilor.