Premiul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A a fost acordat românului Cristian Chivu, tehnicianul echipei Inter Milano, a anunţat, vineri, liga italiană de fotbal - Lega Serie A.

Premiul, o premieră în scurta carieră de antrenor a lui Chivu, îi va fi înmânat înaintea meciului dintre Inter şi Napoli, care va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Stadio "Giuseppe Meazza" din Milano.

La calculul acestui premiu au fost luate în considerare rezultatele a trei etape din Serie A, 14, 15 şi 17.

”Ca antrenor, Chivu s-a prezentat pe banca echipei Inter fără temeri”

"Cristian Chivu şi-a ghidat băieţii cu curaj, carismă şi sens de apartenenţă. 

Ca antrenor, Chivu s-a prezentat pe banca echipei Inter fără temeri, cerând băieţilor săi să construiască în viteză şi să realizeze cât mai multe recuperări ofensive, conjugând propriile idei tactice cu punctele forte ale unei echipe care a reuşit să ajunge în finala Ligii Campionilor de două ori în ultimii trei ani. 

Cele trei victorii din tot atâtea meciuri din luna decembrie au adus-o pe Inter pe primul loc în clasament, într-o competiţie care continuă să ţină cu sufletul la gură toţi suporterii, după răsturnări de situaţie şi schimbări pe verticală'', a declarat administratorul delegat al Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, conform Agerpres.

Inter a câştigat în decembrie în Serie A cu Como (4-0, acasă), Genoa (2-1, în deplasare) şi cu Atalanta (1-0 în deplasare).

