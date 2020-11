Horia Tecau, depistat pozitiv cu Covid-19! Care este starea de sanatate a tenismenului: "Ii indemn pe toti care au luat contact cu mine sa se testeze"

Horia Tecau a anuntat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Tecau spune ca a fost depistat pozitiv cu Covid-19, insa in acest moment se simte bine si nu are niciun simptom.

Cu toate acestea, tenismenul a avut un mesaj clar pentru toate persoanele cu care a intrat in contact in ultima perioada:

"In urma unui control de rutina, am fost testat pozitiv cu Covid-19. Nu am niciun simptom, dar ii indemn pe toti cei care au fost in contact apropiat cu mine in ultimele zile sa se testeze. Pentru moment, m-am autoizolat pana voi efectua un nou test. Aveti grija de voi, cu totii", a fost mesajul lui Tecau.