Prima reactie a suporterilor dinamovisti dupa ultimatumul transmis de Federatie:"La Rapid, dezastrul a inceput la fel!" Care cred suporterii ca este singura salvare a clubului

Situatia de la Dinamo se inrautateste de la o zi la alta.

In urma cu putin timp, clubul Dinamo a primit o somatie din partea Federatiei Romane de Fotbal, in care se specifica faptul ca trebuie sa faca dovada platii datoriilor catre angajati pana la sfarsitul acestei luni, iar in caz contrar clubul va fi supus unor sanctiuni.

Reactia suporterilor dinamovisti nu a intarziat sa apara. Pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan, fanii au atras atentia ca prin aceeasi procedura a trecut si Rapidul in urma cu cativa ani, inainte de intrarea in faliment.

De asemenea, suporterii dinamovisti au mentionat ca noii proprietari ai clubului nu le-au oferit motive de incredere in niciun moment si, mai mult decat atat, au refuzat orice fel de dialog cu reprezentatantii suporterilor.

In final, reprezentantii Peluzei Catalin Hildan au precizat ca singura scapare a clubului din aceasta situatie financiara dificila este reprezentata de programul socios pe care acestia l-au dezvoltat in ultimul an.

CÂINILOR, TREZIȚI-VĂ! Unii dintre voi ne-ați certat destul că nu îi susținem pe spanioli, sau că suntem geloși că au... Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Marţi, 10 noiembrie 2020