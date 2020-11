Florin Prunea le ia apararea investitorilor spanioli: "Apar lucruri de pe vremea lui Negoita!" Previziuni sumbre despre viitorul lui Dinamo

Noilor proprietari ai lui Dinamo le sare in aparare un fost fotbalist, dar si oficial al clubului.

In urma cu putin timp, Federatia Romana de Fotbal a trimis o notificare scrisa clubului Dinamo, in care ii avertiza pe "alb-rosii" ca daca nu vor putea face dovada platilor datoriilor pe care clubul le are catre actuali si fosti angajati, vor suporta anumite sanctiuni.

In contextul in care noii proprietari ai lui Dinamo sunt atacati din toate directiile pentru situatia in care a ajuns clubul, exista si oameni de fotbal care ii sustin pe acestia si il considera principalul vinovat pe fostul actionar majoritar, Ionut Negoita.

Intr-o interventie la Digi Sport, fostul manager general al dinamovistilor, Florin Prunea, a dezvaluit ca este de parere ca Dinamo nu este singurul club din Liga 1 care se confrunta cu aceasta problema. De asemenea, fostul portar al nationalei Romaniei a precizat ca investitorii spanioli nu sunt de vina pentru datoriile care vin din urma, ci Ionut Negoita ar trebui sa fie tras la raspundere pentru acestea.

"Nu mai am bani de luat de la Dinamo. Eu am fost manager general, eu m-am dus in instanta civila. Dinamo nu e singurul club care a primit o astfel de scrisoare. Eu cred ca inca 3-4 cluburi au primit aceasta scrisoare. Termenul este 30 noiembrie, termenul cand trebuie sa faci dovada platilor. Din ce stiu eu au platit o parte din datorii la fosti antrenori, jucatori. Toata lumea arunca vina pe acesti investitori care au venit, dar apar lucruri de pe vremea lui Negoita. Nu au nicio vina spaniolii legat de ce vine din urma. Ei nu au stiut ce iau, a fost un audit care a fost facut pe genunchi, pe repede-inainte", a spus Florin Prunea la emisiunea Fotbal Club.

Totodata, Prunea a atras atentia in legatura cu ce se va intampla de acum acolo la clubul din Soseaua Stefan cel Mare, in conditiile in care bugetul de salarii este foarte mare, iar de o luna la alta datoriile clubului vor creste: "Problema este grava pentru Dinamo, legat de ce se va intampla de acum incolo, ca vorbim de un buget de salariu lunar de vreo 500.000 de euro. Actionarul care va veni, daca va mai veni cineva, va prelua datorii de minim 8 milioane de euro.

Acum Dinamo are doar locul in Liga 1 si lotul de jucatori, atat. Au adus 20 de jucatori, i-au dat afara pe toti cei dinainte si de la un buget de salarii de 100 de mii de euro pe luna s-au dus la un buget de 400 de mii de euro.

Dinamo are un buget de salarii nu de play-off, de Champions League. Din ce stiu eu, nimeni nu a mai platit 35.000 de euro pe luna unui fotbalist in Romania".