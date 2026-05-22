Undă verde pentru plecarea lui Kepa Arrizabalaga. Chelsea i-a găsit deja înlocuitor, este american și are 1,93 m

Kepa Arrizabalaga (31 de ani), portarul lui Arsenal, este luat în considerare pentru perioada de transferuri de vară de către conducerea lui Inter Milano.

Kepa Arrizabalaga poate ajunge la Inter Milano

Arrizabalaga este văzut drept o variantă ideală pentru a-i face concurență lui Josep Martinez (27 de ani) după plecarea lui Yann Sommer (37), informează prestigioasa Gazzetta dello Sport.

Arrizabalaga, internaționalul spaniol cu 13 selecții, are un CV impresionat. Până să ajungă la Arsenal a mai evoluat pentru echipe precum Real Madrid, Chelsea și Athletic Bilbao.

Arrizabalaga, portarul-record pe piața transferurilor

Goalkeeperul iberic este, de asemenea, deținătorul recordului pentru cel mai scump transfer al unui portar. În vara anului 2018, Chelsea a plătit către Athletic Bilbao, în schimbul serviciilor sale, suma de 80 de milioane de euro!

De atunci, chiar dacă nu s-a impus la Chelsea și ulterior la Real Madrid, Kepa Arrizabalaga a adunat mai multe trofee importante în CV, printre care două Champions League - unul cu Chelsea în 2021 și unul cu Real Madrid în 2024.

A câștigat, de asemenea, Europa League cu Chelsea în 2019, La Liga cu Real Madrid în 2024, Liga Națiunilor cu Spania în 2023 și Premier League cu Arsenal în 2026.

În stagiunea curentă, Kepa Arrizabalaga a evoluat pentru Arsenal în șase meciuri din Cupa Ligii, patru din Cupa Angliei și unul în Champions League.