Cristi Chivu a reușit o performanță incredibilă la Inter și a realizat eventul în primul sezon ca antrenor la formația milaneză.

Tehnicianul român ridicat nivelul multor fotbaliști de la Inter, iar aceștia au fost selecționați de naționala lor pentru Campionatul Mondial din această vară.

Cesc Fabregas, deranjat la culme de declarația lui Javier Zanetti

Antrenorul lui Como a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului Cremonese - Como despre declarațiile legate de Nico Paz pe care le-a făcut Javier Zanetti.

Vicepreședintele lui Inter a spus că și-ar dori să îl vadă pe starul lui Como în tricoul echipe antrenate de Cristi Chivu.

Cesc Fabregas a asigurat că Nico Paz nu va ajunge la Inter și l-a criticat pe Javier Zanetti.

„E regretabil. Zanetti a fost un personaj foarte important în fotbal, cunoaște foarte bine dinamicile din acest sport.

Știu că el ia deciziile împreună cu Baccin și Ausilio (n.r. membri în conducerea lui Inter). E adevărat că Nico este doar 50% jucătorul lui Como, dar în final este tot al nostru.

Singurul club care are dreptul să spună ceva este Real Madrid. Și, din câte știu, Zanetti nu lucrează pentru Real Madrid sau Como, așa că să ne arate respect. Astea sunt lucruri care nu-mi plac.

Pot să spun un singur lucru: Nico Paz nu va juca la Inter. Ori se întoarce la Real Madrid, ori va juca tot pentru Como sezonul viitor.

Încercăm să vedem dacă poate juca duminică. Merită să joace, pentru că ne-a ajutat mult. Noi suntem mulțumiți de el și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele patru-cinci săptămâni”, a declarat Cesc Fabregas, citat de presa din Italia.

Nico Paz are 13 goluri și opt pase decisive, în 40 de meciuri jucate pentru Como în acest sezon.

65 de milioane de euro este cota fotbalistului de 21 de ani argentinian.