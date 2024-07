Chelsea și-a găsit portar! Ofertă de 20 milioane de euro

Formația din Londra l-a vizat pe Filip Jorgensen, tânărul portar de la Villarreal. Conform Fabrizio Romano, expert în transferuri, Chelsea ar fi lansat o ofertă inițială de 20 milioane de euro pentru jucătorul suedez, care a impresionat în sezonul trecut.

Detalii despre Filip Jorgensen:

Jorgensen este considerat un jucător cu mare potențial și se aliniază cu profilului dorit de Chelsea pentru noile sale achiziții. Clubul londonez caută jucători cu o marjă semnificativă de dezvoltare și consideră că Jorgensen poate fi o adăugire valoroasă pentru viitor.

???????? EXCLUSIVE: Chelsea send first bid in the region of €20m to Villarreal for Filip Jorgensen!

It follows talks on player side as revealed earlier this week; he’s on the list as potential new GK for Maresca.

Jorgensen, keen on the move. pic.twitter.com/EKhcDtYICr